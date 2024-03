Opóźnia się remont domków fińskich na Polu Mokotowskim. Urzędnicy informują, że byli zmuszeni do zmiany koncepcji odbudowy, która pierwotnie zakładała wykorzystanie oryginalnych fragmentów. Po rozbiórce okazało się, że wszystkie elementy budynków są w bardzo złym stanie technicznym i nie nadają się do ponownego użycia.

Do naszych czasów ocalały tylko dwa domki z dużej kolonii na Polu Mokotowskim, w sąsiedztwie Biblioteki Narodowej. Traf chciał, że jedna z ocalałych drewnianych chatek to budynek, w którym mieszkał wybitny reportażysta i pisarz Ryszard Kapuściński. Oba były w fatalnym stanie. Niespełna dwa lata temu Rada Warszawy przyznała dwa miliony złotych na ich remont .

Runęła ściana podparta deskami

Oba domki zostały częściowo rozebrane. Po tym, w którym mieszkał Kapuściński zostały dwie ściany. Jeszcze do niedawna obie były podparte deskami. Teraz stoi już tylko jedna, druga zawaliła się. Z drugiego obiektu zachował się fragment narożnika budynku (wciąż jest w pionie).

Ze starych elementów nic nie zbudują

– Od początku zakładaliśmy opcję wykorzystania części materiałów, które podczas rozbiórki zostaną sklasyfikowane jako nadające się do ponownego zastosowania. Niestety, po wykonaniu rozbiórki domków fińskich okazało się, że nie nadają się do ponownego wykorzystania – informuje nas Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka Zarządu Zieleni. – Część najlepiej zachowanych elementów zostanie przekazana do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, które być może wykorzysta te elementy jako część ekspozycji – dodaje rzeczniczka.