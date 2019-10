"Kilkaset kilogramów ciekłego betonu, kamieni i żwiru" spadło z budowy biurowca. "Cud, że nikogo nie było na pasach"

- Kilkaset kilogramów ciekłego betonu, kamieni i żwiru spadło na samochody i pobliskie przejście dla pieszych - napisał na Kontakt 24 Piotr, jeden z poszkodowanych w zdarzeniu. - Doszło do awarii pompy do betonu - przyznaje spółka Skanska, która buduje biurowiec.

"Nie nadaje się do remontu"

"Lawina" uszkodziła nie tylko BMW pana Piotra, ale też inne pojazdy, które w tym czasie znajdowały się w pobliżu. - Po oględzinach BMW nie nadaje się do remontu. Uderzające kamienie wyrwały dziurę w szyberdachu podczas jazdy. Środek samochodu został zasypany kamieniami i resztkami betonu - opisuje nasz czytelnik w liście do redakcji Kontaktu 24. - Nie wiadomo, co by się stało, gdybym nie przyspieszył - dodaje.