Z Bielan do Puszczy Kampinoskiej. Zapowiedź nowej inwestycji drogowej

Warszawa oraz gminy Izabelin i Stare Babice zawarły porozumienie w zakresie przygotowania koncepcji drogi, która ułatwi mieszkańcom podwarszawskich miejscowości dotarcie do stolicy. - Wykonanie dokumentacji nastąpi do 2025 roku - zapowiedział stołeczny ratusz.

Pierwszy krok do budowy łącznika z planowanym węzłem trasy S7 i mostem Północnym wykonali w listopadzie ubiegłego roku stołeczni radni, wydając zgodę na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy miastem stołecznym a gminami Izabelin oraz Stare Babice.

Przebieg drogi

- Nowa, wspólna inwestycja pozwoli na to, żeby mieszkańcy Izabelina i Starych Babic mogli łatwiej włączyć się w trasę S7 i szybciej dotrzeć do Warszawy. Natomiast mieszkańcy stolicy zyskają wygodny dojazd do Puszczy Kampinoskiej - powiedział cytowany w komunikacie ratusza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.