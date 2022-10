Sprzedawali w niej męskie ubrania i uczyli tańca. XIX-wieczna kamienica przy Chmielnej zabytkiem

Kamienica Izydora Grossglika przy Chmielnej trafiła do rejestru zabytków. Jest jedną z niewielu śródmiejskich budowli, które przetrwały II wojnę światową. Wyróżnia ją wysoki standard wykończenia i wiele zachowanych do dnia dzisiejszego elementów XIX-wiecznego wystroju.

Narożna kamienica znajduje się przy ulicy Chmielnej 20. Do rejestru zabytków województwa mazowieckiego trafiły budynki frontowe od strony placu Pięciu Rogów oraz część oficyny. Konserwator zabytków, profesor Jakub Lewicki przekazał, że budynek należy do niewielkiej grupy śródmiejskich kamienic czynszowych pochodzących z końca XIX wieku o tak wysokim standardzie wykończenia oraz zachowanych do dnia dzisiejszego elementach wystroju.