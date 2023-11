Mogą wzrosnąć opłaty za odholowanie auta. Radni zdecydują w czwartek

W porządku obrad czwartkowej sesji Rady Warszawy znalazł się projekt uchwały zmieniającej stawki za odholowanie pojazdu i jego parkowanie na miejskim parkingu strzeżonym. Będzie drożej. Wpływy do budżetu miasta z tego tytułu szacowane są na około 6,5 milionów złotych rocznie.

Projekt uchwały ustala opłatę za usunięcie roweru, motoroweru czy hulajnogi na 166 złotych. Opłata będzie większa od tegorocznej o 22 złote. Koszt zwiezienia motocykla zwiększy się o 43 złote i wyniesie 324 złote. Opłata za odholowanie na parking samochodu osobowego (do 3,5 tony) podskoczy z 606 złotych do 697 złotych. Doba przechowywania pojazdu na parkingu to koszt 60 złotych.