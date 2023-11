Wznowią remont Sali Kongresowej. Umowa na 393 miliony złotych podpisana 

- Myślę, że już w 2026 roku będziemy mogli państwa zaprosić do nowej Sali Kongresowej dlatego, że wykonawca zapewnia nas, że może przystąpić do prac właściwe już jutro - powiedział tuż przed podpisaniem umowy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Przerwany remont

Sala Kongresowa została zamknięta we wrześniu 2014 r., a w 2015 rozpoczął się w niej remont. W planach było przystosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych i m.in. wymiana foteli. Koszt modernizacji wyceniono na ok. 45 mln zł.