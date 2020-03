Spółdzielnie piszą do Rzecznika Praw Obywatelskich. Chodzi o śmieci

Wystosowaliśmy wniosek o wstawiennictwo do Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z podwyższonymi odpadami za wywózkę śmieci - przekazał Grzegorz Jakubiec, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Służew nad Dolinką".

Jak przekazał Jakubiec, spółdzielcy zamierzają w imieniu mieszkańców wnioskować do władz samorządowych i rządowych w sprawie obowiązujących od początku marca podwyższonych stawek za odbiór odpadów , które uważają za "niesprawiedliwe".

Mają propozycje

Spółdzielcy omówili obawy mieszkańców związane z podwyżkami cen wywozu odpadów. Jako największy problem wskazali "skokowy" wzrost opłat, który dla gospodarstw jednoosobowych oznacza nawet 6,5-krotną podwyżkę - stawka wzrośnie z 10 zł do 65 zł. "W budynkach spółdzielczych dominującą grupę wiekową stanowią osoby starsze. Wzrost opłat dotknie więc głównie emerytów i rencistów, dla których już obecnie koszty utrzymania mieszkań są często trudne do udźwignięcia" - zaznaczyli spółdzielcy.

Oprócz tego wskazano, że mieszkańcom przeszkadzają związane z nowymi regułami: problemy z organizacją odbioru odpadów z wielorodzinnych budynków mieszkalnych, niedostosowanie infrastruktury budynkowej do wymogów związanych z nowymi zasadami selekcji odpadów, brak konsultacji społecznych przed wprowadzeniem nowego systemu selekcji odpadów i stawek opłat, niepewność co do prawidłowości selekcji odpadów oraz wątpliwości dotyczące samej liczby pięciu frakcji.