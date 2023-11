Wyszedł na spotkanie i nie wrócił. Policja szuka zaginionego 43-latka

czytaj dalej

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się do komendanta głównego policji o "zapewnienie odpowiednich sił i środków policyjnych do zabezpieczenia wszystkich wydarzeń" podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Zaprosił też policjantów do specjalnego sztabu, który będzie działał 11 listopada.