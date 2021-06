Polski pejzaż po Zagładzie. Wystawa Sasnala w Polin

- Obrazy Wilhelma Sasnala cieszą się międzynarodowym uznaniem, lecz w Polsce były pokazywane niezmiernie rzadko. Znakomicie, że to właśnie w Polin możemy obejrzeć indywidualną prezentację jego twórczości, obejmującą prace powstałe w ciągu minionych dwudziestu lat - mówiła podczas otwarcia wystawy Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy.

60 prac, także nowych

Imprezy towarzyszące

Wystawa to także wiele imprez towarzyszących, m.in. sobotnie zwiedzanie z kuratorem Adamem Szymczykiem i niedzielny spacer miejski po Muranowie. Również w niedzielę odbędą się pokaz filmu "Słońce, to słońce mnie oślepiło" i dyskusja z jego twórcami: Anką Sasnal i Wilhelmem Sasnalem. Film ma być pretekstem do refleksji o postrzeganiu obcości i o wykluczeniu. Spotkanie będzie transmitowane na koncie muzeum na Facebooku, film będzie można obejrzeć w serwisie Vimeo na 24 godziny przed wydarzeniem.