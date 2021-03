Po weekendzie zamykają się muzea. Ostatnia szansa na zobaczenie "Tu Muranów" w POLIN

Zostały jeszcze dwa dni, by zobaczyć wystawę "Tu Muranów" w Muzeum POLIN. Jej finisażowi towarzyszyć będą warsztaty, wykłady i spacery on-line. W ostatni weekend przed ponownym lockdownem placówka będzie otwarta dłużej niż zwykle.

Wystawa "Tu Muranów" to opowieść zbudowana wokół 13 adresów. Przedstawia dzieje osiedla i losy jego mieszkańców na przestrzeni XX i XXI wieku. Poznamy na niej historię dawnej Dzielnicy Północnej - przedwojennego centrum żydowskiego życia. Zobaczymy, co stało się, gdy w czasie wojny Niemcy przekształcili ją w największe getto okupowanej Europy. Dowiemy się też, jak na jego gruzach wybudowano modernistyczne, zielone osiedle. O szczegółach pisaliśmy wcześniej na tvnwarszawa.pl.

Początkowo Muzeum POLIN planowało, że wystawę czasową będzie można oglądać do 22 marca 2021 roku. Sytuacja zmieniła się jednak po czwartkowej konferencji prasowej ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który w związku z dużym wzrostem nowych zachorowań na COVID-19 na Mazowszu, ogłosił dodatkowe obostrzenia. Oznaczają one, że galerie i muzea będą od poniedziałku nieczynne.

Finisaż wystawy

W sobotę zaplanowane są warsztaty z twórcami plenerowej instalacji towarzyszącej wystawie - Arturem Żmijewskim i Zofią Waślicką-Żmijewską. - Instalacja, którą można oglądać w jednej z alejek tuż przy Muzeum POLIN, przedstawia przedmioty codziennego użytku znalezione w czasie wykopalisk podczas budowy muzeum. Artysta i badaczka pamięci Zagłady znaleźli odpowiadający im aktualny kontekst, włączając je we współczesny świat. Ten gest powtórzą podczas warsztatu, symbolicznie odzyskując dla współczesności leżące pod dzisiejszą muranowską nawierzchnią fundamenty kamienic. W oparciu o przedwojenne mapy, za pomocą kredy plastycznej uczestnicy odtworzą w przestrzeni publicznej zarysy nieistniejących już budynków - zapowiada Czyżniewska. Warsztaty odbędą się w dwóch lokalizacjach w pobliżu muzeum. Ich przebieg zostanie zarejestrowany, a film będzie można zobaczyć później na profilu placówki na Facebooku.

W sobotę o 18.00 odbędzie się też wirtualne spotkanie z Romanem Gutkiem, właścicielem firmy, do której należy Kino Muranów. Opowie on o jego historii i działalności. Po zakończeniu spotkania przez 24 godziny będzie można aktywować link do filmu "Syn Szawła" na platformie Gutek Film.