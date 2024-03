Beksiński, Duda-Gracz, Wałkuski

O najważniejszych elementach wystawy opowiedziała nam dyrektorka muzeum Magdalena Jaworska. - Namówiliśmy Wiesława Wałkuskiego, żeby odtworzył "Dantona", czyli obraz, który w 1982 roku powstał w niewielkim rozmiarze na papierze jako plakat do filmu Andrzeja Wajdy. Na naszej wystawie to wybitne dzieło pojawi się w dużym formacie - opowiada Jaworska.

Samą wystawę otwiera tryptyk autorstwa Jerzego Dudy-Gracza poświęcony poecie Rafałowi Wojaczkowi. - Do tej pory dzieło było prezentowane tylko raz, na wystawie w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. Ten wielkoformatowy, funeralny tryptyk jest kwintesencją twórczości Dudy-Gracza - mówi dyrektorka placówki.

Bez wątpienia magnesem na zwiedzających będzie osiem prac Zdzisława Beksińskiego. Dwie z nich - użyczone przez prywatnych kolekcjonerów - były prezentowane publicznie tylko raz. Cztery kolejne obrazy mistrza, powstałe w latach siedemdziesiątych XX wieku, przez 40 lat znane były jedynie z czarno-białych zdjęć, zrobionych w celach archiwizacyjnych.. Zostały odnalezione na ścianach prowincjonalnego domu na obrzeżach małego niemieckiego miasteczka i w 2022 roku wróciły do Polski. Od tego czasu znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki Fantastycznej w Warszawie.

"Konfrontujemy mistrzów gatunku z żyjącymi twórcami"

- Ogromnym atutem naszych wystaw jest to, że większość dzieł, które prezentujemy, powstała w ciągu ostatniego roku - wskazuje - To jest bardzo ciekawe dla naszych gości, którzy już po raz trzeci czekają na tę wystawę. To są dzieła tworzone przez współczesnych artystów, którzy żyją obok nich i w tak zupełnie inny sposób postrzegają rzeczywistość - dodaje.