"Świadectwa z getta warszawskiego" to nowa część wystawy głównej w Muzeum Warszawy. Zostanie otwarta 17 kwietnia. Autorzy zapowiadają, że będzie ona "próbą ukazania tego, co niewyobrażalne". Ma też podkreślić integralność historii warszawskich Żydów z historią całej społeczności miasta.

Jak zapowiadają autorzy wystawy będzie ona "próbą ukazania tego, co niewyobrażalne".

"Oddajemy głos i szacunek pamięci tych, którzy wspólnie z nami mieszkali w stolicy"

- Morze ruin pozostałe po powstaniach i systematycznym paleniu, niszczeniu i wyburzaniu getta nie jest tylko materialną stratą, ale także wizualnym znakiem zgładzenia setek tysięcy ludzkich żyć. Pustynia, którą widzimy na zdjęciach i filmach stała się wielkim "cmentarzem żydowskim bez grobów". Gdy się na to patrzy jest trudne do wyobrażenia, że w dzielnicy zamkniętej ludzie próbowali zachować godność i namiastkę normalnego życia - powiedziała kuratorka.

- Prezentowany na wystawie fragment powojennego filmu żydowskiego "My, którzy przeżyliśmy" Saula Goskinda i Natana Grossa pozwala widzom uświadomić sobie skalę wojennych zniszczeń a towarzysząca im modlitwa El Male Rachamim (Boże Pełen Miłosierdzia) w wykonaniu kantora Mosze Kusewickiego, jest symbolicznym aktem, mówiącym o tym, ze na wszystkich tych którzy ocalali z Zagłady spoczywa nakaz pielęgnowania pamięci o nieobecnych. Stanowi też punkt wyjścia do opowieści o powrocie społeczności żydowskiej po straszliwej hekatombie do normalnego życia. W ten sposób oddajemy głos i szacunek pamięci tych, którzy wspólnie z nami mieszkali w stolicy - podkreśliła.