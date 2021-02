Wystawa legend polskiego komiksu. Okładki i plansze Papcia Chmiela, Rosińskego oraz Polcha na licytacji

Na najnowszej wystawie w DESA Unicum zobaczymy okładki do "Thorgala", "Tytusa, Romka i A'Tomka" czy "Nowej Fantastyki". Nie brakuje też plansz z komiksów o przygodach Kapitana Klossa, Wiedźmina czy Kajka i Kokosza. Prace czołowych twórców polskiego komiksu zostaną zlicytowane na początku marca.

Wystawa "Komiks. Legenda" dostępna jest do 2 marca 2021 roku w domu aukcyjnym DESA Unicum. Zgromadzono na niej plansze i rysunki takich artystów jak Bogusław Polch, Jerzy Chmielewski, czyli Papcio Chmiel, Janusz Christa, Zbigniew Kasprzak czy Grzegorz Rosiński. W sumie na licytację trafi 81 komiksowych dzieł między innymi z "Thorgala", "Funky Kovala", "Szninkla" i "Yansa".

Okładka z "Thorgala. Władcy Gór"

Sześć lat temu okładka do komiksu "Thorgal. Władca Gór" została sprzedana za kwotę ponad 56 tysięcy euro. Jej twórca Grzegorz Rosiński cieszy się międzynarodową sławą, podobnie jak sam komiks, który wciąż ma rosnącą pozycję na rynkach europejskich. Idea historii Thorgala narodziła się dzięki Jeanowi Van Hamme, belgijskiemu pisarzowi i scenarzyście.

DESA Unicum podaje, że seria ukazuje się w formie albumów nieprzerwanie od 1980 roku i stanowi jeden z największych sukcesów wydawniczych w Europie. Artysta jest laureatem wielu nagród, w tym Grand Prix Saint-Michel i Grand Prix Albert Uderzo na komiksowych festiwalach za całokształt twórczości. Na wystawie zobaczyć można siedem plansz autorstwa rysownika, w tym zupełną rzadkość - okładkę z 1989 roku do piętnastego tomu "Thorgal. Władca Gór". Jej obecna estymacja to między 28 a 38 tysiącami złotych.

Plansze z komiksów Polcha, Christy i Wiśniewskiego

Do międzynarodowych gwiazd gatunku zaliczyć można również Bogusława Polcha - zmarłego 2 stycznia ubiegłego roku - autora "Bogów z kosmosu" oraz "Funky Kovala". Na wystawie pojawi się jedna z bardzo rzadkich okładek - "Nowa Fantastyka" w kolorze z 1991 roku. Jej estymacja to 50-70 tysięcy złotych.

Inne słynne komiksy rysownika to "Wiedźmin" i "Kapitan Żbik". Wśród czytelników i innych twórców komiksu uchodzi za specjalistę od precyzyjnego, pełnego szczegółów rysunku.

Na wystawie i aukcji pojawią się także rewelacyjne plansze autorstwa Janusza Christy z przygód Kajka i Kokosza, zaliczane do klasyki gatunku. Podobnie jak "Kapitan Kloss" Mieczysława Wiśniewskiego.

Prace Papcia Chmiela

W 2002 roku na podstawie komiksu powstał pełnometrażowy film animowany oraz płyta ze ścieżką dźwiękową. Tytusowi głosu użyczył Marek Kondrat, Romkowi - Wojciech Malajkat, a Piotr Gąsowski - A’Tomkowi. Z kolei zespół Blenders nagrał piosenkę "Banan i drzewo", która treścią nawiązywała do komiksu. W teledysku wykorzystano animowane wstawki ukazujące różne sceny z komiksów Papcia Chmiela. Teledysk był emitowany między innymi w MTV.

Na wystawie "Komiks. Legenda" pojawi się dziewięć oryginalnych plansz autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego. To prace wykonane w latach 70., 80. i 90. Ciekawostką jest szkic do okładki tylnej z 1990 roku.

Bohaterowie DC i Marvela

Z prac artystów młodszego pokolenia prezentowana będzie twórczość Janka Kozy, między innymi jego zestaw plansz do baletu "Hamlet". Ciekawostką jest okładka do pierwszego numeru magazynu komiksowego "AQQ" autorstwa Łukasza Zandeckiego. Pojawią się również klasyczne pozycje takie jak "Batman", "Spider-Man", "Hellblazer" czy "Avengersi" - wykonane przez zawodowych rysowników komiksowych, pracujących dla wydawnictw Marvel i DC. A także plansza autorstwa Macieja Sieńczyka z komiksu "Przygody na bezludnej wyspie", nominowanego do nagrody Nike.