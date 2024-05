To nie tylko miejsca imprez i koncertów, ale też narodzin ruchów społecznych

Historia miasta z klubowej perspektywy

- "EUFORIA. O klubach warszawskich po 1989 roku" to subiektywna prezentacja wybranych miejsc klubowych stolicy, które pojawiły się w tkance miejskiej w momencie transformacyjnej frywolki i na długie lata określiły charakter warszawskiej sceny klubowej – mówi cytowany w komunikacie Konrad Schiller, kurator wystawy. - Jednocześnie to opowieść o krótkotrwałości charakterystycznej dla tamtego czasu, niektóre miejscówki równie szybko zniknęły z mapy Warszawy, jak nagle się na niej pojawiły - dodaje Schiller.

Le Madame czy Chłodna 25 to już klubokawiarnie otwarte na początku XXI wieku. To nie tylko miejsca koncertów i imprez, ale i miejsca narodzin organizacji pozarządowych i ruchów społecznych. "Te miejsca wpłynęły na rozwój clubbingu i związanej z nim sceny muzycznej, ale były również przyczółkami kultury niezależnej – teatru, sztuk wizualnych, literatury oraz miejscami dalece inkluzywnymi i nienormatywnymi" - wylicza ratusz.

DJ-skie sety i spotkania z twórcami

Oprócz wystawy, od połowy maja do końca września w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca, jeśli tylko pogoda dopisze, przed Muzeum Woli odbywać się będą sety DJ-skie. Pierwszy set zaplanowany jest na 25 maja i będzie nawiązywać do działalności dwóch legendarnych warszawskich klubów Fugazi i Filtry.

Muzeum jest czynne we wtorki, środy, piątki od 9.00 do 18.00, w czwartki od 11.00 do 20.00, w soboty i niedziele od 11.00 do 19.00. Bilety: 15 zł (normalny) 10 zł (ulgowy), w czwartki wstęp jest bezpłatny.