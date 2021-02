Policja zapukała do drzwi. Wyskoczył z drugiego piętra

Podczas policyjnej interwencji mężczyzna wyskoczył z drugiego piętra bloku w Śródmieściu. Trafił do szpitala ze złamaną nogą. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, znalazł się on w mieszkaniu kobiety, wobec której miał orzeczony zakaz zbliżania. Brawurowa ucieczka skończyła się złamaniem nogi.

Do zdarzenia doszło około południa przy skrzyżowaniu alei Jana Pawła II z ulicą Anielewicza. - Potwierdzam, że w czasie interwencji policji mężczyzna wyskoczył z balkonu na drugim piętrze. Policjantów zaalarmowali sąsiedzi, którzy usłyszeli odgłosy awantury. Gdy funkcjonariusze weszli do środka, by wyjaśnić sytuację, mężczyzna zaczął uciekać - informuje Robert Szumiata z Komendy Rejonowej Policji w Śródmieściu.