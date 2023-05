Wyrwał mikrofon, przewrócił głośnik. Poseł Braun zakłócił wykład o Holocauście

Na wykładzie zgromadziło się kilkadziesiąt osób oraz dziennikarze. W instytucie pojawił się też poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Po wejściu na salę usiadł w pierwszym rzędzie. Po około 10 minutach wykładu Braun wstał, wyrwał mikrofon ze statywu i kilkukrotnie uderzył nim o pulpit. Przewrócił też głośnik. Poseł krzyczał przy tym "dość tego". Zgromadzeni na sali słuchacze krzyczeli do Brauna: "hańba!", "faszysta", "won do Moskwy".

Organizatorzy najpierw wezwali ochronę, a potem policję. Braun nie chciał opuścić mównicy. Próbowali go do tego nakłonić policjanci, którzy przybyli na miejsce krótko po wezwaniu. W trakcie dyskusji z posłem funkcjonariusz mówił o "naruszeniu miru", Braun odpowiadał, że "działał w obliczu wyższej konieczności". Do dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego profesora Miloša Řezníka krzyczał: "Won! Znikaj z Polski! Znikaj z Warszawy, prowokatorze".

Dziennikarz wstrząśnięty

- Byłem wstrząśnięty zachowaniem tego osobnika, pana Brauna, który, nie wiem jakim cudem, został posłem. Nie dość, że zniszczył mienie, to zaczął obrażać w paskudnych słowach kierownika tego instytutu - skomentował Czuchnowski. - To jest wielki wstyd. To, że policja pozwala na to, żeby w taki sposób to indywiduum odnosiło się do człowieka, który jest gospodarzem tego miejsca - zaznaczył dziennikarz.