Wyrok w sprawie brutalnego pobicia Wojciecha Kwaśniaka, byłego wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ogłosił wyrok w czwartek. Oskarżonymi w procesie byli: Jacek W., któremu zarzucono współudział w realizacji ataku, i Piotr P., który 10 lat temu miał zlecić pobicie ówczesnego wiceszefa KNF. Piotr P. to były agent Wojskowych Służb Informacyjnych, który zasiadał we władzach SKOK, jest też głównym podejrzanym w sprawach dotyczących afery finansowej SKOK.

Proces ciągnął się przez wiele lat

Pierwotnie oskarżone były cztery osoby. Wątek dotyczący jednej z nich został szybko wyłączony do odrębnego postępowania. Z kolei Krzysztof A., ps. Twardy, który jest oskarżony o napaść i pobicie Kwaśniaka, prawdopodobnie uciekł z kraju. Po zwolnieniu go z aresztu, w którym przebywał kilka lat, mężczyzna przestał stawiać się na rozprawach. Sąd wyłączył także jego część do odrębnego postępowania. Na ławie oskarżonych pozostały więc dwie osoby.