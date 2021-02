Finał reprywatyzacji słynnej działki przy PKiN. Jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że słynna działka przy dawnej Chmielnej 70 należy do Skarbu Państwa i nie powinna być reprywatyzowana - podała "Gazeta Stołeczna". Wyrok kończy trwający kilka lat spór. Od działki, która obecnie znajduje się przy Pałacu Kultury i Nauki, rozpoczęła się tak zwana afera reprywatyzacyjna.

Sprawa dawnej Chmielnej 70

W kwietniu 2016 roku dziennikarze "Gazety Stołecznej" opisali swoje ustalenia, z których wynikało, że ratusz oddał działkę niesłusznie. Dotarli do dokumentów, z których wynikało, że jej właściciel - Jan Henryk Holger Martin - był obywatelem Danii. Dania to z kolei jedno z państw, którym rząd PRL już w latach 50. wypłacił odszkodowania za przejęte dekretem Bieruta nieruchomości. A to oznaczało, że ani ich obywatele, ani ich spadkobiercy nie mogą domagać się już od polskiego państwa żadnych odszkodowań.