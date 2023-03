Warszawiakom służyły od lat 90. Rosyjskie pociągi metra trafią do Kijowa

Do stolicy Ukrainy trafią pociągi z serii 81. Chodzi o 60 wagonów, czyli 10 pociągów, o wartości ponad 40 milionów złotych. Jako pierwszy stolicę opuści skład numer 07, który trafi do Kijowa jeszcze w tym miesiącu. Umowa nie oznacza jednak końca ery rosyjskich składów w Warszawie. Dziś miasto dysponuje 22 takimi pociągami, na które składają się 132 wagony z różnych lat produkcji.

Jak wskazuje ratusz strona ukraińska otrzyma rosyjskie wagony serii 81 za darmo. Jednak to po stronie naszych wschodnich sąsiadów będzie m.in. organizacja transportu. Przed podróżą do Kijowa z wagonów zdemontowane zostaną m.in. czujniki SOP (systemu ograniczenia prędkości), rejestratory zdarzeń, aparatura do radiołączności i inne urządzenia, które nie są wykorzystywane w kijowskim metrze. Na czas przejazdu zostaną zdjęte również lusterka i odbieraki prądu (z szyn prądowych), aby nie uległy uszkodzeniu.

Wszystkie przygotowywane do wysyłki wagony posiadają aktualne świadectwa sprawności technicznej. Ich ostatnie naprawy odbywały się w latach 2017-2022. Poszczególne pociągi tej serii mają przejechane od 1 mln 180 tys. do nawet 2 mln 430 tys. kilometrów.

Produkowane od ponad 30 lat

Pociągi serii 81 były produkowane dla Warszawy od 1989 roku. Służyły one pasażerom od otwarcia pierwszej linii, a nawet wcześniej, gdy organizowano dni otwarte z przewozami okolicznościowymi. Warto przypomnieć, że pierwszy na trasę ruszył - ze stacji Wilanowska w kierunku Politechniki - pojazd numer 03. Składał się on z trzech wagonów o numerach 005, 406, 006, a inauguracyjny przejazd tego składu odbył się 7 kwietnia 1995 roku.

Pożegnalny przejazd "siódemką"

- W związku z wysyłką tych wagonów do Kijowa, już wkrótce Metro Warszawskie planuje zaprosić wszystkich chętnych do wzięcia udziału w ostatnim, pożegnalnym przejeździe składem numer 07 - przekazała w komunikacie Monika Beuth, rzeczniczka prasowa ratusza. "Siódemka" to pierwszy z pociągów wytypowanych do transportu. Wagony, które wchodzą w jego skład, zbudowano w latach 1994 i 1997.