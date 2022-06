Wydadzą leżaki i piłki, podpowiedzą, gdzie się bawić. Plażowi wrócili nad Wisłę

Wypożyczą sprzęt, wydadzą worek na śmieci

W czerwcu i wrześniu punkty na plażach i bulwarze będą działać w weekendy w godzinach 10-20, a w lipcu i sierpniu codziennie – w dni robocze od godz. 11, a weekendy od 10 do ok. 21 (punkty plażowe kończą działalność pół godziny przed zmierzchem). W Kamieniu punkt działać będzie wyłącznie w weekendy: w czerwcu - od 9 do 20.30, w lipcu - od 9 do 21, w sierpniu - od 9 do 20.30, we wrześniu od 9 do 20.