Zdobią miejską bibliotekę. Meble i wieloramienne żyrandole trafiły do rejestru zabytków

"Wpisałem do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego zespół mebli oraz obiektów metaloplastycznych zaprojektowanych i wykonanych w Spółdzielni Artystycznej "Rzut”. Stanowią wyposażenie biblioteki przy ul. Świętojańskiej 5 w Warszawie. Ochroną objęto 210 obiektów - przekazał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki.

Motywy nawiązujące do herbu Warszawy

"Na zespół objęty wpisem do rejestru zabytków składają się: kute, wieloramienne żyrandole, prosta geometryzująca forma krat oraz stylizowane motywy nawiązujące do herbu Warszawy (motyw Warszawskiej Syreny umieszczony na kratach). Zarówno meble jak i sprzęty pomocnicze charakteryzują się funkcjonalnością i zostały dostosowane do działalności biblioteki i czytelni oraz potrzeb użytkowników. Meble zdobione są intarsją i dekoracyjnie zestawionych oklein o różnorodnych układach słojów (włókien)" - wyjaśnił konserwator.