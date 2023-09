Wypłacał pieniądze, dzięki bezprawnie pozyskanym kodom BLIK. Kiedy podeszli policjanci, udawał, że śpi

Policjanci z Bemowa zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwa. Jak ustalili śledczy, 26-latek wprowadził w błąd pokrzywdzonych co do swojej tożsamości i przy użyciu kodów BLIK doprowadził ich do utraty pieniędzy.

Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV przekazała, że funkcjonariusze z komisariatu na Bemowie podjęli czynności wobec mężczyzny, który mógł dokonywać wypłat za pośrednictwem bezprawnie pozyskanych kodów BLIK. - Mężczyzna kilkukrotnie podchodził do bankomatu i wyjmował z niego pieniądze nerwowo rozglądając się dookoła siebie - opisała Sulowska.

Jak podała dalej, kiedy policjanci do niego podeszli, opuścił głowę, udając, że śpi. - Liczył, że funkcjonariusze odejdą, a on sam uniknie odpowiedzialności. Podczas kontroli policjanci ujawnili w jego saszetce pieniądze w kwocie ponad 7 tysięcy złotych, zabezpieczyli jego telefon komórkowy, a jego samego przewieźli do policyjnego aresztu - wyjaśniła policjantka.

Podejrzany usłyszał zarzut oszustwa i został tymczasowo aresztowany. Za te przestępstwo grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Jak działają oszuści

Policja apeluje, aby nie dać się oszukać i opisuje w jaki sposób najczęściej działają oszuści.

"Najpierw włamują się na konto na portalu społecznościowym, przejmują je, a następnie rozsyłają do znajomych wiadomości, z prośbą o udostępnienie kodu BLIK. Przestępcy, podszywając się pod właściciela konta, prowadzą luźne rozmowy, aby nie wzbudzać ich niepokoju. Proszą o kod BLIK na kwotę kilkuset złotych, jednocześnie obiecując jak najszybszy zwrot pieniędzy. Właściciel rachunku bankowego będąc pewny, że pomaga swojemu znajomemu, niczego nie podejrzewając, podaje kod BLIK, zatwierdza transakcję w aplikacji mobilnej. Po otrzymaniu kodu, oszuści najczęściej wypłacają gotówkę z bankomatu w innym regionie kraju lub płacą za zakupy w sieci" - wskazuje policja.

Transakcji BLIK nie można cofnąć. Dlatego należy pamiętać: - o dobrym zabezpieczeniu dostępu do konta na portalu społecznościowym, wykorzystując w tym celu dwuskładnikowe uwierzytelnienie logowania oraz wylogowaniu się z konta po zakończeniu użytkowania; - aby nie podawać wygenerowanego kodu BLIK bez potwierdzenia, czy to faktycznie nasz znajomy prosi o pożyczkę. Wystarczy zadzwonić do znajomego, aby upewnić się, czy faktycznie on znalazł się w potrzebie; - o sprawdzeniu danych transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej, np., gdzie nasze pieniądze będą wypłacone.

Oszustwo "na blika" Policja.pl

Autor:dg

Źródło: tvnwarszawa.pl