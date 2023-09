Co roku takich wypadków w stolicy jest kilkadziesiąt. Jeden zakończył się śmiercią

Kilkadziesiąt osób, głównie starszych, odnosi obrażenia

Co roku podobnych wypadków jest kilkadziesiąt. Jak wynika z danych ZDM w 2020 roku było ich 65, w 2021 – 47, a w 2022 - 48. "Sprawcy wychodzą z nich bez szwanku, bo często w ogóle nie dochodzi do zderzenia. Natomiast w autobusie lub tramwaju jednorazowo poszkodowanych jest nierzadko co najmniej kilka bezbronnych osób. W ubiegłym roku spośród 79 rannych w takich zdarzeniach, prawie połowa (37), to osoby w wieku 60 lat i więcej. Dla nich urazy i złamania wiążą się z długim leczeniem i niepełnosprawnością" – podkreślają drogowcy.