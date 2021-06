Dziesiątki wypadków na ścieżkach rowerowych. Lekarka SOR: dziennie trafia do nas około 30 osób

Około 30 osób z urazami po jeździe na rowerach, hulajnogach i rolkach trafia codziennie na Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Bródnowskiego. A to tylko jedna z kilku stołecznych placówek przyjmujących pacjentów wymagających pilnej pomocy. - Widać, że jak tylko zrobiło się ciepło, powyjmowaliśmy nasze kółeczka i poszły one w ruch. Niestety po zimie i długim okresie, kiedy nie mogliśmy korzystać z możliwości przebywania na świeżym powietrzu, nie zawsze jesteśmy na ten ruch przygotowani - mówi koordynatorka bródnowskiego SOR-u.

"Zdołał tylko zawołać, że pędzi i żeby zjechali mu z drogi"

Lekarka zwraca uwagę na fakt, że by doszło do poważnego wypadku nie potrzeba wcale zderzenia dwóch lub więcej osób. Do niebezpiecznych sytuacji dochodzi choćby dlatego, że ścieżki pełne są osób poruszających się z różnymi prędkościami, w przeciwnych kierunkach czy zmieniających gwałtownie tor jazdy. Są młodsi, starsi, amatorzy i zawodowcy. Czasem do nieszczęścia wystarczy chwilowa utrata równowagi.