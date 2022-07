Wypadek w metrze, mężczyzna wpadł na torowisko

czytaj dalej

- Apeluję do wszystkich. To jest taki dzień, w którym wszyscy powinniśmy być razem. To nie jest dzień na demonstrowanie agresywne swoich poglądów politycznych i też o to dokładnie apelują powstańcy. O 17 powinniśmy się zatrzymać na minutę zadumy, a nie zadymy - powiedział w czwartkowych "Faktach po Faktach" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, odnosząc się do sądowego sporu o marsz narodowców w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.