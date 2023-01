Wypadek radiowozu z nastolatkami. Interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich

Informacja o interwencji w sprawie wypadku radiowozu w Dawidach Bankowych pojawiła się we wtorek w Biuletynie Informacji Publicznej RPO. Wiącek poprosił Prokuraturę Rejonową w Pruszkowie o informacje "o dotychczasowym przebiegu postępowania w tej sprawie". Zapytał też o podjęte i zaplanowane czynności procesowe. Z kolei do Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące samego zdarzenia oraz o informacje o czynnościach wyjaśniających i ewentualnie postępowań dyscyplinarnych wszczętych wobec funkcjonariuszy.

Nastolatki w radiowozie. Co się wydarzyło?

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu pod Warszawą, w pobliżu skrzyżowania ulic Kinetycznej i Złote Łany w Dawidach Bankowych. Okazało się, że z funkcjonariuszami podróżowały dwie nastolatki. - Nie mamy żadnych podstaw do tego, by te osoby w tym radiowozie się znalazły. Stąd decyzja o wszczęciu czynności dyscyplinarnych wobec policjantów - poinformował wówczas Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Policja potwierdziła, że 17- i 19-latka tuż po zdarzeniu "uzyskały pomoc medyczną we własnym zakresie". Z relacji bliskich młodszej dziewczyny wynika, że gdy wysiadły z rozbitego radiowozu, jeden z policjantów miał do nich podejść, jakby chciał sprawdzić, czy nic im nie jest. Drugi miał natomiast krzyknąć do nich: "a teraz sp......ać!". Znajomi nastolatek zabrali je na teren OSP w Raszynie, gdzie mieści się także stacja pogotowia ratunkowego. Młodsza trafiła następnie do szpitala, gdzie stwierdzono u niej między innymi złamanie nosa oraz stłuczenie barku i żuchwy, po badaniach wypisano ją do domu.