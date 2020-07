Moment wypadku autobusu na nagraniu

Autobus miejski jechał ulicą Klaudyny w kierunku Rudzkiej. Z ustaleń policji wynika, że do zderzenia doszło około godziny 10.30. Na nagraniu, które udostępnił nam salon Toyota Bielany, widać moment, gdy kierowca zawadza o trzy samochody zaparkowane po prawej stronie jezdni. Lusterko i górna część kabiny uderzają też w latarnię i zamocowany na niej znak, informujący o końcu ograniczenia prędkości do 30 km/h.

Przewoźnik wezwany do ratusza

We wtorek po południu wiceprezydent Robert Soszyński wezwał do ratusza przedstawicieli firmy Arriva, która obsługiwała połączenia na tej linii. Urzędnicy oczekują pilnego wyjaśnienia tej sprawy, bowiem to już drugi taki przypadek w ciągu ostatnich tygodni. Pod koniec czerwca, należący do tego samego przewoźnika autobus linii 186 spadł z estakady mostu Grota-Roweckiego na trasie S8. Wówczas jedna osoba zginęła. Kierowca przyznał się do prowadzenia po zażyciu amfetaminy. Usłyszał zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi mu 15 lat więzienia.