Auto uderzyło w tył autobusu miejskiego

Do zderzenia doszło około godziny 6, na odcinku Traktu Brzeskiego przechodzącym przez Mazowiecki Park Krajobrazowy i Park Barciucha. Na wysokości miejsca zderzenia znajduje się przystanek autobusowy. - Doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Audi oraz autobusu miejskiego linii 704. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi - informuje Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji. I dodaje, że mężczyzna kierujący audi został przewieziony do szpitala.