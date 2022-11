Wypadek na budowie. Strażacy na podnośniku ewakuowali rannego

Do interwencji doszło w środę w południe przy ulicy Kasprzaka. Z relacji naszego reportera Mateusza Szmeltera wynika, że wypadek wydarzył się na trzeciej kondygnacji w powstającym budynku. - Strażacy użyli podnośnika i drabiny, by ewakuować poszkodowanego. Ułożyli mężczyznę na noszach, które następnie zostały przymocowane do kosza podnośnika. Po sprowadzeniu go na ziemię, został przekazany pod opiekę pogotowia - relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl.