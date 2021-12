Wypadek na Ochocie. Zderzyły się dwa auta i autobus miejski

czytaj dalej

We wtorek sąd okręgowy podjął decyzję w sprawie Piotra P., mężczyzny oskarżonego o zabójstwo dwójki dzieci. Będzie on mógł wyjść z aresztu, jeśli wpłaci 200 tysięcy złotych kaucji. Sąd kierował się między innymi malejącą obawą utrudniania przez mężczyznę postępowania i faktem, że przebywa on w areszcie już ponad cztery lata. Prokuratura złożyła zażalenie.