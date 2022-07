Wypadek motocyklisty. Pierwszej pomocy udzielał mu "Borkoś"

W alei Jana Pawła II, na wiadukcie nad ulicą Kłopot doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Mężczyzna trafił do szpitala. Na miejscu pojawił się znany warszawski ratownik wolontariusz Marcin "Borkoś" Borkowski.

Jak przekazał nam Rafał Markiewicz z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godzinie 12.34. - W alei Jana Pawła, na wysokości numeru 82, mężczyzna prawdopodobnie stracił panowanie nad motocyklem marki Honda i wywrócił się. Została mu udzielona pomoc medyczna i został przewieziony do szpitala - podał policjant. Dodał też, że mężczyzna był trzeźwy i nie ma większych utrudnień w ruchu.

Borkoś wrócił do pomagania

Pomocy poszkodowanemu udzielał też "Borkoś", który w czerwcu wrócił do pomagania ofiarom wypadków. Znany warszawski ratownik wolontariusz nie porusza się już swoim zniszczonym w wypadku skuterem. Jeździ teraz przystosowanym do tego autem osobowym. Do końca roku ma też dostać niewielki pojazd elektryczny, którym będzie mógł przecisnąć się przez korki.