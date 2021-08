Karetka jechała do pacjenta. Na skrzyżowaniu doszło do zderzenia

Kierowca karetki został ranny po wypadku, do którego doszło w niedzielę po południu na Ochocie. Ambulans jechał do pacjenta.

Pierwszą informację o wypadku na skrzyżowaniu Grójeckiej i Kopińskiej w Warszawie otrzymaliśmy na Kontakt 24. "Karetka jechała do potrąconego mężczyzny" - napisał czytelnik. Młodszy aspirant Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji potwierdził informacje o zderzeniu pojazdów.

- Około godziny 16 doszło do zderzenia karetki jadącej jako pojazd uprzywilejowany z samochodem osobowym marki BMW. Kierujący karetką został przewieziony do szpitala. Obaj kierujący byli trzeźwi - poinformował policjant. Dodał, że do zderzenia doszło w rejonie skrzyżowania Grójeckiej z Kopińską.