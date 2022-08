Kolejni ranni w wypadku autokaru wrócą do Polski. W Zagrzebiu czeka na nich odrzutowiec LPR

Troje poszkodowanych w wypadku polskiego autobusu w Chorwacji wróci do Polski. W piątek przed południem wysłano po nich odrzutowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że w najbliższych godzinach wystartuje on z Zagrzebia.

"Z wojskowego lotniska na Okęciu wystartował odrzutowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego po troje kolejnych pacjentów rannych w wypadku autokaru w Chorwacji. Za nieco ponad godzinę wyląduje w Zagrzebiu" - poinformowało około godziny 10 Ministerstwo Zdrowia na Twitterze.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał na konferencji prasowej, że po pacjentów wysłany został specjalistyczny samolot - odrzutowiec Learjet 75 Liberty, który jest dostosowany do transportu osób wymagających intensywnej terapii. - Na szczęście żaden z trójki pacjentów intensywnej terapii nie wymaga. Będziemy mieli w najbliższych godzinach transport do Warszawy. Z tego co wiem, samolot jest już w Zagrzebiu, ale jeszcze nie wystartował - zaznaczył.

Jak wyjaśnił, osoby transportowane do Polski mają rozległe złamania, a ich stan jest określany jako "trudny". - Cały czas Centrum Operacyjne lotniczego Pogotowia Ratunkowego jest w kontakcie z partnerami po stronie chorwackiej - dodał.

Poinformował też, że w Chorwacji pozostanie 15 pacjentów. Jak dodał, stan dwóch był na tyle krytyczny, że wymagali intensywnej terapii. - Ale dziś dostałem wiadomość, że będą oni przeniesieni na normalny oddział. Teraz mam informacje, że tych 15 pacjentów jest w stanie stabilnym - podkreślił.

Poszkodowani w wypadku w Chorwacji wracają do Polski

Do Polski powróciło już 10 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. Samolot lądował 10 sierpnia na lotniskach w Warszawie i Poznaniu. Pacjenci mieli zostać następnie przewiezieni do szpitali w trzech województwach.

- Pierwszy transport, który się odbył, to było 10 poszkodowanych - głównie urazy kręgosłupa, złamania kończyn. Tym razem będą to pacjenci, którzy doznali urazów klatki piersiowej, czyli to są osoby, które miały stłuczone płuca, odmę opłucnową, więc musiał być im wykonany drenaż. To są osoby ze złamanymi żebrami, więc transport powinien być wykonany w takich warunkach, żeby nie zagrażało im niebezpieczeństwo - powiedział w czwartek wieczorem w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Do wypadku polskiego autokaru doszło w sobotę 6 sierpnia nad ranem na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie - przekazała policja. W wypadku zginęło 12 osób, a 32 zostały ranne. Wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Miedziugorie.

Ambasada RP w Zagrzebiu uruchomiła infolinię, pod którą członkowie rodzin ofiar mogą uzyskać informacje: +38 514 899 414.

