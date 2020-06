Prokuratura: kierowca autobusu był pod wpływem amfetaminy, usłyszał zarzuty

Pierwsze, rutynowe badanie kierowcy miało miejsce już w czwartek. Alkoholu w wydychanym powietrzu nie miał. Jednak, jak ustalił nieoficjalnie portal tvn24.pl, próbka z moczu wskazała, że mógł być pod wpływem środków odurzających. Stąd śledczy zdecydowali się na znacznie dokładniejsze badanie krwi, które wykazało "dużą" zawartość środków podobnych do amfetaminy. Dodatkowo śledczy znaleźli zawiniątko schowane w kokpicie autobusu - tester wykazał, że są to narkotyki z rodziny amfetaminy.

- Kierowca jest zatrudniony w zewnętrznej firmie świadczącej usługi dla stolicy. Z jego teczki personalnej wynika, że najpierw był na urlopie tacierzyńskim a następnie na zwolnieniu chorobowym do 21 czerwca - mówiły nasze źródła.

Dwa zarzuty dla kierowcy

W piątek po południu nasze nieoficjalne ustalenia potwierdziła na konferencji prokuratura. Jak podano, mężczyzna usłyszał dwa zarzuty: spowodowania katastrofy w ruchu lądowym oraz posiadania narkotyków. Za pierwszy zarzut grozi mu do 12 lat więzienia, za drugi - trzy lata. Podczas przesłuchania na pytanie, czy przyznaje się do zarzucanych mu czynów, odpowiedział, że odmawia odpowiedzi. Prokurator złożył do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt tymczasowy.