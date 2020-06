Kierowca autobusu zatrzymany po wypadku. Nieoficjalnie: był pod wpływem narkotyków

Pierwsze, rutynowe badanie kierowcy miało miejsce już w czwartek. Alkoholu w wydychanym powietrzu nie miał. Jednak próbka z moczu wskazała, że mógł być pod wpływem środków odurzających. Stąd śledczy zdecydowali się na znacznie dokładniejsze badanie krwi, które wykazało "dużą" zawartość środków podobnych do amfetaminy. Dodatkowo śledczy znaleźli zawiniątko schowane w kokpicie autobusu - tester wykazał, że są to narkotyki z rodziny amfetaminy. Teraz czekają na wynik dokładnych badań laboratoryjnych.

- Kierowca jest zatrudniony w zewnętrznej firmie świadczącej usługi dla stolicy. Z jego teczki personalnej wynika, że najpierw był na urlopie tacierzyńskim a następnie na zwolnieniu chorobowym do 21 czerwca - mówią nasze źródła.

Kluczowa opinia toksykologiczna

- Prowadzimy śledztwo dotyczące spowodowania katastrofy w ruchu lądowym - przekazała w piątek na konferencji prasowej Mirosława Chyr, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Na pytanie, czy prawdziwe są nieoficjalne doniesienia o tym, że kierowca był pod wpływem amfetaminy, odpowiedziała: czekamy na wyniki badań toksykologicznych. - Opinia będzie najistotniejszym dowodem i to ona zadecyduje o dalszym etapie postępowania - przekazała.

Joanna Parzniewska rzeczniczka prasowa Arriva Bus Transport Polska, do której należał autobus, skomentowała nieoficjalne informacje o narkotykach. - Nie otrzymaliśmy oficjalnej informacji w tej sprawie, ale jeśli ona się potwierdzi, to będziemy w szoku – powiedziała w rozmowie z PAP.

Autobusy wyposażone w alkomaty

Zwróciła także uwagę na to, co miasto może zrobić i co robi w tym kierunku, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom komunikacji miejskiej.