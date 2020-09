Autobusem spadł z estakady, zginęła kobieta. Sąd nie przedłużył aresztu kierowcy

Sąd odrzucił wniosek prokuratury

Zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, polegającego na zakazie opuszczania miejsca pobytu podejrzanego na czas dłuższy niż trzy dni i obowiązku stawiennictwa we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce policji raz w tygodniu, jak również na zakazie kontaktowania się ze świadkami w przedmiotowym postępowaniu, zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych i opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. W areszcie mężczyzna ma przebywać do 23 września.

Wypadek autobusu w Warszawie

Jak informowała prokuratura, podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. - Przyznał się do tego, że zażył amfetaminę zanim rozpoczął zmianę, zanim wsiadł do autobusu – informowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Tomaszowi U. grozi do 15 lat więzienia.