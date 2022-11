Wyniósł telewizor z hotelu. Mówił, że zabrał do naprawy, ale "nie umiał wskazać, do którego zakładu"

Policjanci podjęli interwencję w jednym z hoteli, w którym 46-latek wynajmował pokój ze swoją konkubiną. Między parą doszło do awantury. Kiedy kobieta następnego dnia wróciła do pokoju telewizora już nie było. Były za to narkotyki, które funkcjonariusze znaleźli przy mężczyźnie.

Policjanci z Ursynowa zostali wezwani do jednego z hoteli przy ulicy Poloneza. Pracownik zgłosił kradzież telewizora przez jednego z gości hotelowych. Oświadczył, że wskazany mężczyzna od około miesiąca wynajmuje pokój ze swoją partnerką. W niedzielę miało dojść między nimi do awantury, podczas której interweniowała policja.

"Telewizor miał zanieść do naprawy, lecz nie wiedział gdzie"

- Przyznał, że wziął telewizor, ale go nie ukradł, tylko zaniósł do naprawy. Nie umiał jednak wskazać do którego zakładu. Z jego zachowania, czyli niekontrolowanej nerwowości, wynikało, że ma on coś jeszcze do ukrycia. Mimo że mężczyzna zaprzeczał, jakoby miał przy sobie rzeczy, których posiadanie jest zabronione, mundurowi dokonali jego kontroli osobistej, w trakcie której znaleźli dziewięć woreczków foliowych wypełnionych białą, zbryloną substancją - przekazał podkomisarz Robert Koniuszy z Komendy Rejonowej Policji II. Jak dodał, badanie narkotesterem wykazało, że był to mefedron. Mężczyzna miał oświadczyć, że narkotyki kupił za pośrednictwem internetu.