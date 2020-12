"Miasto nie ma uprawnień do kontroli czasu pracy kierowców". Ratusz odpowiada na zarzuty ITD

Kontrola miejskich przewoźników autobusowych wykazała, że ich kierowcy pracowali w kilku miejscach jednocześnie i przekraczali normy czasu pracy. Zdaniem Inspekcji Transportu Drogowego, zabrakło odpowiedniego nadzoru ze strony Zarządu Transportu Miejskiego. Ratusz i ZTM zgodnie odpowiadają: żadna ustawa nie daje miastu uprawnień do kontroli zatrudnienia i czasu pracy kierowców.

Inspekcja Transportu Drogowego poinformowała w środę, że w wyniku kontroli czterech firm przewozowych świadczących usługi dla ZTM, ujawniono około 500 naruszeń przepisów. Dotyczyły one przede wszystkim przekraczania dozwolonego czasu pracy. Dodatkowo pośród autobusów firmy Arriva odkryto pojazdy, które wyjeżdżały na trasy bez aktualnych badań technicznych. Wszystkie kontrolowane przedsiębiorstwa zostały ukarane przez ITD.

- Organizatorem transportu jest Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, czyli miasto stołeczne Warszawa. Brak jest tego nadzoru. W związku z tym my wszczęliśmy postępowanie w stosunku do Zarządu Transportu Miejskiego. I to postępowanie jeszcze się toczy i też być może będą nałożone w tym zakresie kary - poinformował Alvin Gajadhur, główny inspektor transportu drogowego.