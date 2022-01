Wymienili blisko 1400 "kopciuchów", zostało jeszcze ponad pięć razy tyle

Wciąż jednak jest bardzo dużo do zrobienia. Do wymiany pozostało 7627 bezklasowych kotłów lub palenisk u mieszkańców. Ratusz podkreśla, że ta liczba może ulec zmianie, po dodatkowej analizie około dwóch tysięcy budynków, w których potrzebne są dodatkowe działania inwentaryzacyjne. "W tej liczbie zawiera się 479 kotłów w zasobie komunalnym, które zostaną całkowicie zlikwidowane do końca 2022 roku. Oprócz tego w Warszawie jest 3186 kominków niebędących głównym źródłem ogrzewania" - wskazano w komunikacie.

Ostatni rok, by ubiegać się o dofinansowanie

Ratusz poinformował również, że w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej jest zarejestrowanych ponad 1700 wniosków o dotacje na wymianę "kopciucha" w 2022 r. Ta liczba jeszcze wzrośnie dzięki wnioskom, które zostaną złożone w tym roku. W ich pozyskaniu pomoże 30 ekodoradców, którzy zostaną zatrudnieni w stołecznych dzielnicach. Warto przypomnieć, że 2022 to ostatni rok, w którym mieszkańcy Warszawy mogą ubiegać się o miejskie dofinansowanie na wymianę starego kotła. Tegoroczne wsparcie wynosi do 70 procent.

Poza ekodoradcami, w stolicy pojawią się także audytorzy energetyczni. We współpracy z ośrodkami pomocy społecznej mają dotrzeć do grupy mieszkańców dotkniętych ubóstwem energetycznym. Finalnie pozwoli to na przygotowanie wniosku do rządowego programu "Stop Smog", który zakłada kompleksowe wsparcie mieszkańców: wymiana kotła połączona będzie z termomodernizacją budynku. Wsparcie w maksymalnej wysokości 53 tys. zł jest współfinansowane przez rząd i samorząd.