Wymienią 40 tysięcy latarni. Miasto zapewnia, że zapłaci niższy rachunek za prąd

Ratusz planuje wymianę około 40 tysięcy opraw oświetleniowych we wszystkich stołecznych dzielnicach. Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał w środę umowę na dostawę i montaż ulicznego oświetlenia LED. Z kalkulacji urzędników wynika, że roczny rachunek za prąd pobierany przez miejskie latarnie spadnie dzięki temu z 27 do niecałych 10 milionów złotych.

Chcą "umknąć z pułapki galopujących cen prądu"

Ratusz przekonuje, że podpisywana w środę umowa przyniesie dla Warszawy ogromne korzyści, zarówno finansowe, jak i te związane z ochroną środowiska. Według informacji przekazanych w komunikacie, obecnie roczny rachunek ZDM za światło do wspomnianych latarni (zużywają 51,1 GWh energii) wynosi około 27 milionów złotych. Po zmianach zużycie energii urzędnicy szacują na 18 GWh, co powinno kosztować poniżej 10 milionów złotych rocznie. Wydatek powinien - zdaniem urzędników - zwrócić się w dwa lata, tylko dzięki niższym rachunkom za światło.

"Warszawę - nie tylko ZDM, ale też na przykład Tramwaje Warszawskie czy Metro Warszawskie - bardzo dotknęły rosnące ceny prądu. Jeszcze w 2018 roku 1 GWh energii potrzebnej do oświetlania ulic kosztowała nas około 450 tysięcy złotych brutto. W 2021 roku będzie to około 530 tysięcy złotych brutto. Wprowadzona w tym roku opłata mocowa, tylko dla ZDM, to dodatkowe 1,4 miliona złotych po stronie kosztów. W tej sytuacji szukamy oszczędności nie tylko dlatego, że dość szybko tym skorzystamy. Dzisiejszy wydatek to dla stolicy konieczność, żeby umknąć z pułapki galopujących cen prądu" - podał ratusz.