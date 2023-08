Dwa dni utrudnień na Woli. Drogowcy będą wymieniać nawierzchnię

W środę o godzinie 6 drogowcy rozpoczną wymianę nawierzchni ulicy Wawrzyszewskiej u zbiegu ze św. Stanisława. Prace obejmą odcinek od przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem do wyjazdu z pętli autobusowej .Ulica Wawrzyszewska będzie zamknięta dla ruchu. Obowiązywać ma zakaz parkowania.

Do ulicy Obozowej będzie można dojechać ulicą Ostroroga. Prace potrwają do czwartku, 24 sierpnia, do północy.