Coraz mniej czasu na wymianę "kopciuchów". Teraz ratusz dopłaca, później wymiana z własnej kieszeni

Do końca przyszłego roku mieszkańcy stolicy muszą zlikwidować przestarzałe piece. W tym roku dotacja ze strony miasta może wynieść nawet 90 procent. Później trzeba będzie to zrobić na własny koszt.

Celem ruszające właśnie kampanii "Czas pokonać smoga" jest nakłonienie mieszkańców do likwidacji "kopciuchów" czyli przestarzałych pieców lub kotłów na paliwo stałe albo olej opałowy, które zatruwają powietrze w stolicy.

Co zakłada program?

Z warszawskiego programu dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, a także gminne i powiatowe osoby prawne. Jak przypomina ratusz, program pozwala na wymianę starych urządzeń na ekologiczne źródło ogrzewania: instalację pompy ciepła, pieca gazowego lub ogrzewania elektrycznego, a także na przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej.

Ile wynosi dofinansowanie od ratusza?

Jeszcze tylko w tym roku wysokość dofinansowania na wymianę przestarzałego pieca może wynieść do 90 procent. W przyszłym roku wysokość dopłaty spadnie do 70 procent. Będzie to też ostatni rok, w którym można będzie uzyskać wsparcie ze strony miasta na likwidację "kopciucha". Od 2023 r. korzystanie z takiej formy ogrzewania będzie zabronione, a ewentualną wymianę na bardziej ekologiczne źródło ciepła trzeba będzie pokryć w całości z własnej kieszeni.