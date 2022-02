Wyłudzenia VAT w firmie eventowej. Zatrzymano kolejne 20 osób

Wydział komunikacji społecznej Biura poinformował, że zatrzymań dokonali we wtorek na Mazowszu funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA. - Zatrzymani przez CBA w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącym działalności warszawskiej agencji eventowej, to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – poinformował rzecznik prasowy tej prokuratury Marcin Saduś. Mieli wykorzystać nierzetelne faktury VAT o wartości ponad 7,5 mln zł do zapłacenia niższych podatków - dodał.