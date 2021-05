1,7 miliona złotych wyłudzone "na policjanta CBŚP". Członkowie grupy zatrzymani w samochodzie pełnym gotówki

Do 10 lat więzienia grozi piątce mężczyzn podejrzanych o wyłudzenia metodą "na policjanta CBŚP". Oszuści mieli nakłonić do oddania pieniędzy księgową i starsze małżeństwo. Ich łupem padło w sumie 1,7 miliona złotych. Śródmiejskim policjantom udało się odzyskać część gotówki i zablokować pół miliona na koncie.

Policjanci ze Śródmieścia dostali sygnał o zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej pieniądze metodą na "policjanta CBŚP" od kolegów z Wrocławia. To funkcjonariusze tamtejszej komendy wojewódzkiej wpadli na trop szajki działającej na Mazowszu. W śledztwo zostali zaangażowani śródmiejscy operacyjni i policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Nadzór nad postępowaniem objęła natomiast Prokuratura Rejonowa Śródmieście-Północ.

Oficer prasowy śródmiejskiej policji Robert Szumiata wyjaśnia, że ścisła współpraca między policją i prokuraturą pozwoliła skoordynować działania tak, by jak najszybciej ująć przestępców. - W ich namierzeniu i zatrzymaniu liczyła się każda chwila, bo wiadomo było, że jednym z pokrzywdzonych jest właściciel firmy, którego księgowa na wskazane przez oszustów numery kont bankowych dwa dni wcześniej przelała w sumie półtora miliona złotych - wyjaśnia Szumiata.

Księgowa "uwierzyła w historyjkę"

Opisuje też, w jaki sposób członkowie grupy mieli nakłonić księgową do przekazania pieniędzy. - Kobieta uwierzyła w historyjkę opowiedzianą przez mężczyznę podającego się za policjanta Centralnego Biura Śledczego Policji, mówiącą o rzekomych przestępcach, chcących włamać się na firmowy rachunek, aby przejąć zgromadzone tam środki. Była przekonana, że oddaje gotówkę w policyjny depozyt. Krok po kroku, bez wiedzy szefa zrobiła wszystko to, co polecili jej oszuści – zaznacza Robert Szumiata.