370 tysięcy wyłudzonych metodą "na policjanta". Rozbili grupę działającą w kilku polskich miastach

Stołeczna policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o wyłudzenia metodą "na policjanta". Zdaniem funkcjonariuszy, zatrzymani działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej w kilku polskich miastach, a ich ofiarami padały starsze osoby. Do oszustw miało dojść co najmniej dziewięć razy, a poszkodowani stracili w sumie 370 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji pracowali nad tą sprawą od kilku miesięcy. Zapoczątkowało ją zatrzymanie z przełomu lutego i marca, kiedy to w ich ręce wpadło trzech podejrzanych o wyłudzenie ponad 230 tysięcy złotych metodą "na policjanta". Zarzuty usłyszeli wówczas 19-, 20- i 23-latek. Dwaj młodsi mężczyźni trafili na trzy miesiące do tymczasowego aresztu, natomiast najstarszy został objęty policyjnym dozorem.

"We wczesnych godzinach porannych weszli do 10 mieszkań na terenie Warszawy, Gdańska, Zgierza i Debrzyna. W trakcie realizacji w ich ręce wpadło siedmiu podejrzanych. Jedna osoba została doprowadzona na przesłuchanie z aresztu śledczego. Podczas prowadzonego śledztwa policjanci ustalili, że na przestrzeni kilku miesięcy [podejrzani - red.] dokonali co najmniej dziewięciu przestępstw" - podaje policjantka.