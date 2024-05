- Podejrzani wykorzystywali w rozmowach telefonicznych metodę na tak zwaną legendę, podając się za pracowników banku - przekazał starszy posterunkowy Rafał Wieczorek z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III. Jak dodał, podejrzani skłaniali swoje ofiary do przekazywania im oszczędności.

Ukrywali się pod Warszawą

Kryminalni z Ochoty o godzinie 6 zapukali do drzwi mieszkania w Kręczkach. Z zebranych informacji wynikało, że tam mają przebywać mężczyźni kierujący grupą przestępczą. Obaj zostali obezwładnieni i zatrzymani. - Policjanci znaleźli na miejscu telefony komórkowe oraz karty SIM mogące mieć związek z ich przestępczą działalnością - przekazał Rafał Wieczorek.

Po przewiezieniu do komendy przy Opaczewskiej zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z kierowaniem i czynnym udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się rekrutacją oszustów i pozyskiwaniem pieniędzy. Grozi im za to do ośmiu lat więzienia.