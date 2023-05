Wykrywa i neutralizuje. Na stołecznym lotnisku zainstalują system antydronowy

Spółka Polskie Porty Lotnicze S.A. jest w trakcie wdrażania systemu antydronowego na Lotnisku Chopina. 30 maja poinformowała o podjęciu współpracy z gdyńską firmą Advanced Protection Systems S.A. (APS), która dostarcza rozwiązania m.in. dla Sił Zbrojnych RP, w tym system o nazwie Sky Control (SKYctrl). Jak wyjaśnia w komunikacie spółka PPL, to rozwiązanie jest obecnie jedynym systemem na świecie, który przeprowadza detekcję tzw. bezzałogowych statków powietrznych jednocześnie za pomocą sensora radarowego, akustycznego, wizyjnego oraz radiowego. System umożliwia skuteczne wykrywanie i neutralizację wszystkich obiektów typu LSS (Low – Slow – Small), czyli dronów komercyjnych, profesjonalnych i przemysłowych.

Wykrywa i neutralizuje

Jak podkreśla Anna Dermont, rzeczniczka prasowa PPL, rozwiązania antydronowe APS są łatwe w użyciu, montażu, czy demontażu. - Zaawansowane oprogramowanie systemu umożliwia rozpoznanie, czy zbliżający się obiekt to samolot, ptak, czy dron. Oprogramowanie umożliwia też wprowadzenie drona na tzw. białą listę, czyli wykaz urządzeń, które mają zgodę na wykonywanie lotów w określonej strefie - wyjaśnia Dermont. - Co ważne, system zaopatrzony jest w tzw. jammer, czyli urządzenie do neutralizacji bezzałogowego statku powietrznego. System APS będzie działał na Lotnisku Chopina już w czerwcu - dodaje.