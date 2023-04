Wybrali wykonawcę przebudowy placu Na Rozdrożu

Zarząd Dróg Miejskich poinformował o wyborze firmy, która przebuduje plac Na Rozdrożu. Przetarg wygrał Strabag Polska. W ramach przebudowy powstaną windy, odnowione zostaną schody, a przystanki autobusowe poszerzone.

Plac Na Rozdrożu to specyficzne miejsce. Z jednej strony jest to obszar zabytkowy, który powstał jeszcze w XVIII wieku, jako element Osi Stanisławowskiej. Z drugiej strony, w XX wieku przeszedł szereg przemian w związku z budową Trasy Łazienkowskiej. Od tego czasu centralna część placu jest dwupoziomowa, pod jego płytą w tunelu biegnie miejska arteria. Jak zaznacza w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich projekt zmian na placu Na Rozdrożu był przygotowywany z poszanowaniem dla jego warstwy historycznej oraz z uwzględnieniem współczesnych potrzeb. Poprzedziły go konsultacje społeczne oraz ustalenia z konserwatorem zabytków. Inwestycja będzie miała też nadzór archeologiczny.

Po licznych uzgodnieniach rozpoczyna się faza realizacji. W przetargu na przebudowę placu wpłynęły dwie oferty. - Roboty powierzone zostaną firmie Strabag Polska, która wyceniła ja na 26,4 miliona złotych. To korzystniejsza z dwóch ofert. Kontroferta Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego Mosty opiewała na ponad 34 miliony złotych - poinformował w komunikacie ZDM.

Firma Strabag obecnie pracuje w Warszawie na budowie trasy tramwajowej na ulicy Kasprzaka, a w poprzednich latach odpowiadała też m.in. za przebudowę placu Pięciu Rogów.

Prace potrwają około rok, od momentu podpisania umowy. ZDM liczy na możliwość ich rozpoczęcia jeszcze w tym roku, jednak koniec planowany jest już na 2024 rok. Inwestycja będzie dofinansowywana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Plac Na Rozdrożu bardziej dostępny

- Dla wielu osób z pewnością najważniejszą nowością będzie budowa wind, które połączą górny i dolny poziom placu. Prowadzić będą prosto na przystanki autobusowe w ciągu Trasy Łazienkowskiej, na które obecnie można dostać się jedynie po długich schodach. Windy będą ogromnym ułatwieniem dla osób starszych, z niepełnosprawnościami czy opiekunów z dziećmi, dla których dziś to miejsce jest zupełnie niedostępne - tłumaczą w komunikacie drogowcy.

Jak dodaje ZDM zakres prac jest szeroki i obejmuje liczne usprawnienia na całym obszarze placu. W ramach prac zostaną odnowione same schody, które są już mocno wyeksploatowane. Dodatkowo oba przystanki autobusowe zostaną poszerzone, wyposażone w więcej miejsc do siedzenia oraz wyższy, profilowany krawężnik, który ułatwi wsiadanie do autobusu. Na ich krańcach pojawi się też więcej zieleni.

Zostaną również wyznaczone dwa nowe naziemne przejścia dla pieszych – po zachodniej stronie Alej Ujazdowskich (przez wlot ulicy Koszykowej) oraz w osi alei Wyzwolenia. Wiąże się to z likwidacją zejść do znajdujących się tutaj przejść podziemnych. Rację bytu stracą w takiej sytuacji również przejścia po wschodniej stronie Alej przy Parku Ujazdowskim, dlatego one również zostaną zlikwidowane. Odzyskane w ten sposób miejsce pozwoli przy okazji uzyskać lepszy przebieg chodnika oraz drogi dla rowerów.

Usprawniony i uporządkowany zostanie też ruch rowerowy. Szerokość istniejących przejazdów zostanie dostosowana do obecnych przepisów, będą więc poszerzone. Równolegle do nowego przejścia w rejonie ulicy Koszykowej powstanie nowy przejazd, do którego prowadzić będzie droga rowerowa łącząca się z resztą tras dochodzących do placu. Powstanie też łącznik rowerowy po zachodniej stronie placu i droga dla rowerów łącząca plac z wiaduktami nad Agrykolą, które obecnie przebudowuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. W wielu punktach na placu trasa rowerowa będzie odseparowana od chodnika za pomocą zieleni.

Stanie też pomnik

Równolegle, w rejonie placu Na Rozdrożu, ma powstać zapowiadany pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku, upamiętniający zwycięską walkę na przedpolach stolicy. Pomnik zostanie wybudowany w ramach rządowego programu "Niepodległa". Obie inwestycje mają być realizowane w tym samym czasie. Dzięki stałemu kontaktowi z zarządzającymi programem, będą skoordynowane.

