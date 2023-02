Najlepszy kierunek turystyczny. Warszawa wygrała europejski konkurs

- Mamy to! Mamy zainteresowanie całego świata naszym miastem. Warszawa jest tego warta! Miasto tak nowoczesne, prężnie się rozwijające, z niezwykłą historią. Stolica zieleni, wygody i wolnego czasu. Miasto kontrastów, w którym każdy znajdzie równowagę. Miasto, w którym kilka kilometrów od nowoczesnego, tętniącego życiem Nowego Centrum Warszawy i tuż obok zabytkowej Starówki wśród zieleni wije się Wisła, prawdziwie dzika rzeka. Takie rzeczy tylko w Warszawie! - mówi cytowany w komunikacie ratusza prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. I zapewnia, że tytuł "European Best Destiation 2023" to nie tylko prestiż. - Zwycięzcy z poprzednich lat odnotowywali kilkunastoprocentowy wzrost liczby turystów - zauważa.

Najlepszy wynik w historii konkursu

Przekuć wygraną w długofalowy sukces

Kultura, gastronomia, bezpieczeństwo

O tytule "European Best Destination 2023" decydował wynik internetowego głosowania. Ale Warszawa została doceniona i wyróżniona także przez organizatora w czterech dodatkowych kategoriach: Best Cultural Destination (stolica kultury), Best Destination for Food Lovers (stolica dobrego smaku), Safest Destinations in Europe (stolica bezpieczeństwa), Best Destinations for a city break (najlepsze miejsce na krótki wypad). - Te wyróżnienia są potwierdzeniem atrakcyjności naszego miasta i różnorodności oferty, jaka czeka tu na turystów - dodaje Paweł Moras.