Nowa linia tramwajowa. Pierwsze widoczne przygotowania do budowy

Na Gagarina pojawiły się wygrodzenia w pasie zieleni. Mają one związek z pracami przy budowie nowej linii tramwajowej. Wspólna inwestycja tramwajarzy i wodociągowców rozpocznie się od budowy kolektora kanalizacyjnego pod ulicą. Ten fragment będzie odnogą wyczekiwanej linii do Wilanowa.

Na ulicy Gagarina wybudowane zostanie zielone torowisko. Będzie miało ponad kilometr długości i powstanie na odcinku między Czerniakowską a Belwederską. Jest to odnoga tramwaju do Wilanowa. O podpisaniu umowy na realizację tego zadania informowaliśmy pod koniec marca na tvnwarszawa.pl.

Najpierw wybudują kolektor, potem wezmą się za tory, chodniki, jezdnię

Rzecznik zapowiada, że w tym miesiącu powinny ruszyć prace budowlane, które rozpoczną się od przygotowania kolektora Mokotowskiego Bis. Za tę część inwestycji odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Będzie to kanał o średnicy 2,8 metra i długości około 1,2 kilometra. Ma zapobiegać m.in. podtopieniom po nawalnych deszczach.

- Z kolei budowa torów tramwajowych rozpocznie się jeszcze w tym roku po przebudowie sieci ciepłowniczej oraz zbudowaniu kolektora ściekowego, który znajdzie się pod północną jezdnią Gagarina. Przy ulicy Czerniakowskiej znajdzie się terminal końcowy z peronem tramwajowym, a przy Belwederskiej tory połączą się z trasą do Wilanowa - opisuje Dutkiewicz.

Przygotowania do budowy tramwaju na Gagarina | Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Wytną ponad 30 starych drzew, w ich miejscu pojawią się nowe

Podczas budowy nowej linii tramwajowej konieczna będzie wycinka 34 drzew. Tramwaje Warszawskie tłumaczą, że głównymi powodami tej decyzji są kolizje z podziemnymi instalacjami, głównie ciepłociągiem oraz potrzeba zmiany przebiegu ulicy. - Stan 18 z nich podczas inwentaryzacji został uznany za niezadowalający, część z nich była martwa albo zamierająca. Dwa drzewa udało się przeznaczyć do przesadzenia - zaznacza Dutkiewicz.

W zamian za wycięte drzewa zaplanowano nasadzenie 58 nowych - lip holenderskich i platanów klonolistnych. Ich parametry mają być zgodne ze standardami kształtowania zieleni Warszawy. Średnica pni nie powinna być mniejsza niż 16-18 centymetrów, a ich wysokości docelowe będą wahały się od 8 do 20 metrów.

Tramwaj na Gagarina i nowa trasa do Wilanowa

Wykonawcą i projektantem tramwaju wzdłuż Gagarina zajmuje się konsorcjum firm - Inżynieria Rzeszów i Balzola. Koszt umowy to ponad 200 milionów złotych brutto. Nowa linia ma być gotowa do końca 2023 roku. Tramwaj na Gagarina jest elementem innej inwestycji, czyli budowy trasy tramwajowej do Wilanowa. Jednokierunkowe składy będą mogły tu zawrócić, w bliżej nieokreślonej przyszłości tory mogą zostać przedłużone w stronę Siekierek.